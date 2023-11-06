Многие об этом мечтали и вот поезд тронулся и поехал в правильном направлении. Сейчас проблема "иностранных специалистов" стоит в России остро как никогда.
Один "вляпался" - всю семью в поезд и домой: новая реальность для мигрантов
Комментарии
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Silver Kont
А что же при задержании черножопых выблядков не отпиZдили образцово-показательно, чтобы другим было неповадно? Да и вообще вонючим азербонам нечего делать в России, толку от них никакого, один криминал...
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18 час.
Александр Попов
Если БАРАНЫ не хотят воспитывать ЯГНЯТ, пусть ВСЕ ДОМОЙ.
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15 час.
M
Malina
И не только это.Раздача гражданства -путь к уничтожению русской нации. Военным путем не получилось, вот и пытаются всеми способами разрушить Россию изнутри. План Даллеса в действии!
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7 час.
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