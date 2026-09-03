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На станциях «Энергии Москвы» за шесть лет автомобили зарядили два миллиона раз

Пользователи совершили два млн сессий зарядки автомобилей за шесть лет работы городского проекта «Энергия Москвы», созданного по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

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