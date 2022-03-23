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Nestle останавливает большую часть российского производства, за исключением предметов первой необходимости

Nestle останавливает большую часть российского производства, за исключением предметов первой необходимости

Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания заявил, что приостанавливает большинство своих производств в России на фоне растущего давления на транснациональные корпорации с целью полного ухода из страны после ее вторжения в Украину.

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