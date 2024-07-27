Рамзан Кадыров призвал закрыть Ютуб к чертовой матери. Пока что, судя по заявлению депутата Хинштейна, к середине августа Ютуб замедлят на 70%.
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Рамзан Кадыров призвал закрыть Ютуб к чертовой матери. Пока что, судя по заявлению депутата Хинштейна, к середине августа Ютуб замедлят на 70%.
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