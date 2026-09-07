Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

Автор: Сергей Иванов В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен".
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В этом вопросе все спущено на вредный для нас поток.
Ну и что делает президент со товарищи для наведения среди мигрантов порядка? Где фильтрация, депортация, посадки с реальными сроками, борьба в крышевателями и диаспорами? Только слабые попытки и отговорки чиновников-милиордеров.
"Ценные" путинские специалисты за работой!
«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
Просто нужны массовые посадки подобной нечисти.
Вот куда надо было миграционную службу в тихаря с ОМОН отправит!! Думаю результат был бы ошеломляющим!
Интересно в каких вопросах ЭТИ специалисты незаменимы?😡
А кто бы стал брать вещи мигрантов?