Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

Бородачи и женщины в хиджабах устроили погром в ТРЦ. Перед этим набрали целые баулы

Автор: Сергей Иванов В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга произошел очередной "культурный обмен".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Иван Еськов
Иван Еськов

Ну и что делает президент со товарищи для наведения среди мигрантов порядка? Где фильтрация, депортация, посадки с реальными сроками, борьба в крышевателями и диаспорами? Только слабые попытки и отговорки чиновников-милиордеров.

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vladstamp

«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.