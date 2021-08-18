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СК опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке

СК опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.

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