СК опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.
Свежие комментарии