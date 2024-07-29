Участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ

На каждой площадке нужно будет предъявить документ, подтверждающий льготуУчастники и ветераны специальной военной операции на Украине могут бесплатно посещать более 10 площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ, сообщается на сайте мэра столицы.
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