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Участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ

Участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ

На каждой площадке нужно будет предъявить документ, подтверждающий льготуУчастники и ветераны специальной военной операции на Украине могут бесплатно посещать более 10 площадок, входящих в Музейный город на ВДНХ, сообщается на сайте мэра столицы.

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