Блогерша Оксана Самойлова заявила, что ее детей забрала полиция Дубая

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Instagram, что ее детей забрала полиция в Дубае. Самойлова опубликовала в личном блоге видео, на котором ее наследники стоят с сотрудниками местных правоохранительных органов на пляже.
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