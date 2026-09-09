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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о Гусеве без контракта: «Для КХЛ это большая потеря. Никита – мастер. Может, он хочет отдохнуть от хоккея, взять небольшую паузу»

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался о том, что нападающий  Никита Гусев  до сих пор находится без контракта.

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