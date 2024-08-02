Отец обвинил курганскую бабушку в похищении ребенка из детсада Санкт-Петербурга

Семейная драма вокруг шестилетней девочки разыгралась на два города — Санкт-Петербург и Курган. Отец-одиночка завил, что родная бабушка похитила его дочь из детского сада в Санкт-Петербурге и увезла в Курган, чтобы отдать в детский дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии