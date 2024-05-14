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Беднар об отстранении Ничушкина: «Это вредит «Колорадо», он отличный игрок. У нас еще больше 20 парней, которым не все равно, они здесь и хотят победить – мы должны сосредоточиться на этом»

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

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