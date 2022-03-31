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СМИ: Япония в "Синей книге" обозначит Курилы как "незаконно оккупированную территорию"

СМИ: Япония в "Синей книге" обозначит Курилы как "незаконно оккупированную территорию"

Министерство иностранных дел Японии обозначит в новой версии доклада по дипломатии страны "Синяя книга", что южная часть Курильских островов "незаконно оккупирована" РФ, сообщает агентство Kyodo, ознакомившись с черновым вариантом документа.

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