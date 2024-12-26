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ФСБ предотвратила теракт на одного из лидеров Минобороны России

ФСБ предотвратила теракт на одного из лидеров Минобороны России

ФСБ сорвала планы завербованного агентом СБУ на теракт против руководства Минобороны РФ. Опубликована аудиозапись с инструкциями от жены агента.

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