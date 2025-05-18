Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт вернулся в аэропорт по техпричине

Самолёт из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура Самолёт авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), вылетевший из Новосибирска в Иркутск 18 мая, вернулся в аэропорт.