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Царьград

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Кемеровчанин отсудил 869 тысяч рублей за непоставленную кухню

Кемеровчанин отсудил 869 тысяч рублей за непоставленную кухню

Кемеровский районный суд удовлетворил требования заказчика, который внес полную предоплату за кухню, изготовленную по индивидуальным размерам, но товар ему так и не передали.

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