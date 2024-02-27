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Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых фактора

Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых фактора

Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны.

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