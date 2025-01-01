Новоаннинцы второй день отмечают наступление 2025 года запрещенной пиротехникой 1 января, несмотря на запрет, ночной город и Новоаннинский район озарили десятки фейерверков.
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Новоаннинцы второй день отмечают наступление 2025 года запрещенной пиротехникой 1 января, несмотря на запрет, ночной город и Новоаннинский район озарили десятки фейерверков.