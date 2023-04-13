Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Однако писано было, что уже подняли. О чём США ропщут то. БПЛА лежит не далеко от СевастополяВ Конгрессе США с...
  • Георгий Михалев
    Нужно не болтать, а выгнать их нах.й, в тот же день.Захарова: слова п...
  • Ole Ole
    За вмешательства во внутренние дела России надо высылать недодипломатов! И вводить санкции, которые порвут в клочья и...Захарова: слова п...

Посол Антонов заявил, что РФ требует от США выдать разрешение на въезд ее делегации в ООН

Посол Антонов заявил, что РФ требует от США выдать разрешение на въезд ее делегации в ООН

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, не обеспечили визы для российской делегации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх