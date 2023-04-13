Посол Антонов заявил, что РФ требует от США выдать разрешение на въезд ее делегации в ООН

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, не обеспечили визы для российской делегации.