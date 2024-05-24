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Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Актау 25 мая

Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Актау 25 мая

Об этом сообщили в городском акимате, передает inAktau.kz. «Традиционная ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города   пройдет 25 мая текущего года (только в субботу) в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет»», - сообщили в акимате Актау.

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