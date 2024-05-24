Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Актау 25 мая

Об этом сообщили в городском акимате, передает inAktau.kz. «Традиционная ярмарка сельхозпродукции с участием предпринимателей города пройдет 25 мая текущего года (только в субботу) в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет»», - сообщили в акимате Актау.