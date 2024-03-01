С 1 марта в РФ заработает новый запрет на экспорт бензина, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСо 1 марта текущего года Правительство Российской Федерации планирует ввести временный запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы сбалансировать возрастающий спрос в весенне-летний период.