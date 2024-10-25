Как западные СМИ отреагировали на саммит БРИКС в Казани

РИА Новости/Александр Казаков Успешное проведение саммита в Казани заставило западных журналистов констатировать: влияние России и БРИКС на мировую политическую повестку становится беспрецедентным, а экономика растет даже под санкциями.
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