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Журналисты сообщили новые уникальные подробности о ЗРК «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации

Журналисты сообщили новые уникальные подробности о ЗРК «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации

Расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» успешно выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации ВС РФ, сообщают журналисты «Военного дела».

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