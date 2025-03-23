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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков набрал 50 очков в НХЛ за 70 матчей. За последние 40 лет только Линдрос, Зезель, Эклунд и Ренберг были быстрее среди новичков «Флайерс»

Нападающий «Филадельфии» сделал 2 передачи в матче против «Чикаго» (4:7). Теперь на счету Матвея Мичкова 50 (20+30) баллов в 70 играх сезона-2024/25.

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