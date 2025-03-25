Курьеры на электровелосипедах нервничают. Второй рейд по ним устроила полиция Петербурга. И рассказала интересное.
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Курьеры на электровелосипедах нервничают. Второй рейд по ним устроила полиция Петербурга. И рассказала интересное.