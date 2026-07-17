«Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля в «Никола-Ленивце» — тема года «Маршрут перестроен». Куратор фестиваля Иван Полисский рассказал RTVI, почему это не программа концертов, а «тотальный спектакль», где оркестр играет с инди-артистами вживую и только раз, а в березовой роще прячется «Хрупкий рейв».