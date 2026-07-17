Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Иван Полисский рассказал, почему «Архстояние» — не фестиваль концертов

Иван Полисский рассказал, почему «Архстояние» — не фестиваль концертов

«Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля в «Никола-Ленивце» — тема года «Маршрут перестроен». Куратор фестиваля Иван Полисский рассказал RTVI, почему это не программа концертов, а «тотальный спектакль», где оркестр играет с инди-артистами вживую и только раз, а в березовой роще прячется «Хрупкий рейв».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии