Страна и люди
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Страна и люди

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Иглы патриотки: выйдет ли фильм об Ирине Родниной объективным

Иглы патриотки: выйдет ли фильм об Ирине Родниной объективным

Фото: Дмитрий Дубинский / Абзац Филипп Фиссен. 08 декабря 2023, 15:01.О спорных поступках и суждениях чемпионки напоминает обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Она стала совсем не той Родниной!!!А другой не нашей ,а совсем чужой!!!
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13 час.
Галина глушкова
Старая, совсем не нужная в госдуме, ненавидит русских и Россию. Найдите хоть один положительный отзыв о деятельности депутата Родниной в пользу России или рядового россиянина!
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13 час.
Алексей Медведев
А почему она до настоящего времени в ГД сидит и с какого такого перепуга на нее тратить огромные деньги. Почему эти деньги не отправить на нужды СВО? Опять разбазаривание денег на непонятных специалистов? Или продюсеры против СВО и почему их не проверят?
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12 час.

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