Иглы патриотки: выйдет ли фильм об Ирине Родниной объективным

Она стала совсем не той Родниной!!!А другой не нашей ,а совсем чужой!!!

Старая, совсем не нужная в госдуме, ненавидит русских и Россию. Найдите хоть один положительный отзыв о деятельности депутата Родниной в пользу России или рядового россиянина!

Алексей Медведев

А почему она до настоящего времени в ГД сидит и с какого такого перепуга на нее тратить огромные деньги. Почему эти деньги не отправить на нужды СВО? Опять разбазаривание денег на непонятных специалистов? Или продюсеры против СВО и почему их не проверят?