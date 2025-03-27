Nintendo переизобретёт цифровые версии игр — анонсирована система виртуальных картриджейЯпонский издатель и разработчик Nintendo в рамках мартовского выпуска передачи Nintendo Direct представил новую систему управления цифровыми версиями игр — виртуальные картриджи.
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