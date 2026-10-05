Думал, нет договора — и налоговая не докопается? Многие собственники, сдающие квартиры в аренду «в серую», до сих пор верят в одну очень удобную сказку: «Нет бумажного договора — значит, я нигде не светился, и налоговой до меня дела нет».
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