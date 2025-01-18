Глава РСМД: Россия не будет вести переговоры, пока Вашингтон поддерживает Киев

По словам Ивана Тимофеева, исключены даже контакты по ядреным вопросам.Москва не будет вести в диалог с Вашингтоном, пока США поддерживают киевский режим, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.