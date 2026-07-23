Депутат ГД рассказал, кому могут предоставить рассрочку по долгам за ЖКУ

Россияне, временно оказавшиеся в сложном финансовом положении из-за потери работы, тяжелой болезни или других обстоятельств, могут договориться о рассрочке по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.