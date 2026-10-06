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Царьград

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В Самаре ветеранам СВО предложили 20 работодателей и 200 тыс. рублей

В Самаре ветеранам СВО предложили 20 работодателей и 200 тыс. рублей

В осенней ярмарке вакансий в Самаре приняли участие более 100 ветеранов СВО и их родственников, свои предложения представили 20 работодателей.

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