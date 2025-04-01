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Китай

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Чжу Фэнлянь: Совместные учения НОАК вокруг Тайваня - это решительное назидание за провокации, направленные на достижение "независимости Тайваня"

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Совместные учения войск Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /ВЗБК НОАК/ вокруг острова Тайвань являются решительным назиданием за безумные провокации администрации острова во главе с Лай Циндэ, направленные на достижение "независимости Тайваня", заявила во вторник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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