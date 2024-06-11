Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2008 года, пропустившим одну или меньше шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф.
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