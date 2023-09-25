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Бербок призналась, что Берлин передал Киеву устаревшую и нерабочую военную технику

Бербок призналась, что Берлин передал Киеву устаревшую и нерабочую военную технику

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть переданных вооружений Украине была устаревшей, а часть была в нерабочем состоянии, в том числе, из-за несоответствующих боеприпасов, – сообщает в понедельник, 25 сентября, телеканал CNN.

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