«Своя рука — враг»: как использование ИИ лишило топ-менеджера «золотого парашюта» в 5 миллионов

Суд отказал топ-менеджеру из Москвы в иске о "золотом парашюте" после увольнения за утечку данных через ИИ Московский суд признал законным увольнение директора по продажам инженерной компании, которая лишилась должности из-за нарушения коммерческой тайны.
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