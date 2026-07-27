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«Своя рука — враг»: как использование ИИ лишило топ-менеджера «золотого парашюта» в 5 миллионов

«Своя рука — враг»: как использование ИИ лишило топ-менеджера «золотого парашюта» в 5 миллионов

Суд отказал топ-менеджеру из Москвы в иске о "золотом парашюте" после увольнения за утечку данных через ИИ Московский суд признал законным увольнение директора по продажам инженерной компании, которая лишилась должности из-за нарушения коммерческой тайны.

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