Чимаев пропустит поединок с Уиттакером из-за госпитализации

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев был госпитализирован. Об этом 13 июня заявил боец Мухаммад Эскерханов в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).