Резня в Африке грозит недостатком материалов для электроники на планете

Всё дело в залежах колтана, которые находятся преимущественно в Демократической Республике Конго.В Центральной Африке вновь разгорелся конфликт, который напоминает о трагических событиях, произошедших три десятилетия назад.
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