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Трампу хотят запретить представлять ДОКАЗАТЕЛЬСТВА политического преследования

Трампу хотят запретить представлять ДОКАЗАТЕЛЬСТВА политического преследования

Судебная система США превращается в клоунадуСпецпрокурор минюста США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования во время процесса о вменяемых бывшему президенту попытках изменить итоги выборов.

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