Мигрантские сводки Студенты медицинского факультета Орловского университета оказались мастерами на все руки.
Приезжие из Средней Азии студенты-медики поставили на счетчик мать погибшего на СВО бойца
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Если дадут по 17 лет, народ успокоится, а так начнут мстить! Что за жизнь пошла - никакой защиты!
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6 час.
Андрей Павлов
"Вскоре, эти подонки будут нас лечить?" А куда мы денемся? Советские врачи свой век доживают, российских не хватает. Не, в Кремлевке и аналогичных все в порядке, а в остальных?
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 час.
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