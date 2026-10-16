Пилотный проект запущен в двух недавно открывшихся ресторанах сети на Кустанайской улице, 6 и Измайловском проспекте, владение 54.
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