В Калининграде отметили 80-летие взятия Кёнигсберга Красной Армией

Торжественная церемония, посвященная 80-летию взятия Кёнигсберга советскими войсками, состоялась в Калининграде, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области 9 апреля на официальном интернет-портале.
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