Пуровский район отправил бойцам СВО 140 тонн гумпомощи и 46 автомобилей

Пуровский район уже передал в зону спецоперации 140 тонн гуманитарной помощи и 46 машин. Об этом глава муниципалитета Кирилл Трапезников рассказал на встрече с матерями и женами бойцов СВО, которую он провел по случаю Дня матери.
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