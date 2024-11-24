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Пуровский район отправил бойцам СВО 140 тонн гумпомощи и 46 автомобилей

Пуровский район отправил бойцам СВО 140 тонн гумпомощи и 46 автомобилей

Пуровский район уже передал в зону спецоперации 140 тонн гуманитарной помощи и 46 машин. Об этом глава муниципалитета Кирилл Трапезников рассказал на встрече с матерями и женами бойцов СВО, которую он провел по случаю Дня матери.

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