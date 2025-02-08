Грусть из-за необходимости работать, видимо, пытался отогнать от себя механизатор снегоуборщика. Вечером 6 февраля 38-летний водитель решил подрифтовать на парковке у дома 16 по Дальневосточному проспекту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Грусть из-за необходимости работать, видимо, пытался отогнать от себя механизатор снегоуборщика. Вечером 6 февраля 38-летний водитель решил подрифтовать на парковке у дома 16 по Дальневосточному проспекту.