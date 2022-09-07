Евростат включит Республику Молдова в европейскую статистику

Департамент Европейской комиссии, отвечающий за статистику, будет собирать данные из Республики Молдова, Украины, стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, и Грузии, которой еще предстоит провести реформы для получения этого статуса.
Департамент Европейской комиссии, отвечающий за статистику, будет собирать данные из Республики Молдова, Украины, стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, и Грузии, которой еще предстоит провести реформы для получения этого статуса.
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