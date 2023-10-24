Немоляева высказалась о пении Галкина на украинском языке

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, знакомая всем по фильмам «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», высказалась о поведении Максима Галкина*, который на недавнем концерте в Польше спел песню на украинском.
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