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«Ненавижу»: стрелок записал странное видео перед покушением на Трампа (ВИДЕО)

фото: Запись вызвала споры в Сети по поводу личности стрелка. Американец Томас Мэтью Крукс, который совершил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, объяснил свой поступок в видеообращении, которое он записал накануне.

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