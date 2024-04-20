Рогов: ВСУ целенаправленно убили военкора «Известий» Еремина

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал целенаправленным убийством гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина.
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