BI: на Украине не осталось боеприпасов для беспорядочных атак на ВС РФ

Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Об этом рассказал старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан.
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