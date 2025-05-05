Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Шептуны» появились в российских магазинах. Это снеки из жаренного гороха со вкусами барбекю, морской соли, сыра и острого васаби.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Шептуны» появились в российских магазинах. Это снеки из жаренного гороха со вкусами барбекю, морской соли, сыра и острого васаби.
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