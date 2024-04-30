Депутат Чаплин сообщил о мошенниках, использующих поддельные документы при покупке дачи

Депутат Госдумы от "Единой России" и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о подделке документов и распространенных схемах, к которым прибегают мошенники при покупке загородных участков .
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